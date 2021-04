Nije Ljouwerter feemerk is klear; "Hoopje 5 maaie earste fee te ferhanneljen"

In skoft lang wie it ûnwis wannear't de feemerk los koe. It bedriuw Pol Infratechniek, de buorman, hie beswier oantekene tsjin de komst. De Raad van State fage dat ferline wike fan tafel. Der rinne no noch in oantal prosedueres, mar dat kin de iepening nei alle gedachten net opkeare.

"In nije flier leit der yn", seit Andries Kingma. De foarsitter fan de Ljouwerter feemerk jout in rûnlieding oer it nije terrein oan de râne fan Ljouwert. "Yn de flier sit oeral goede ôffier. It wetter kin goed fuortrinne. Dat is goed foar de hygiëne." De ôfrûne tiid is hurd wurke oan de nije lokaasje. Yn de grutte hal steane oeral fakken fan rustfrijstielen stekken.

Grien ljocht fan de NVWA

"We hawwe no ek grien ljocht fan de NVWA", seit Kingma. Alles binnen en bûten foldocht oan de strange regels fan de Voedsel- en Warenautoriteit. "Der is goed neitocht oer oanfierlinen fan it fee. Der binne meardere plakken dêr't de bisten lost wurde kinne. Dêrby hâlde we dan ek wer goed rekken mei it bistewolwêzen."