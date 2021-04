OERSJOCH: Wa krijt yn dyn gemeente in lintsje?

Wat is it ferskil tusken in 'Lid' en in 'Ridder'?

Beide krije se in lintsje, mar it ferskil is dat in ridder it lintsje fertsjinnet foar syn of har ynset mei in regionale of sels lanlike betsjutting. Tink bygelyks oan wurk foar in lanlike feriening of museum.

In lid krijt it lintsje foar frijwilligerswurk foar de lokale mienskip, bygelyks foar it doarpshûs, in sportferiening of de tsjerke.