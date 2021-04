Hester Postma wurdt nije direkteur by Fries Scheepvaart Museum

Postma is histoarikus en wurket al 20 jier by it Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de lêste jierren as projektlieder. Se wie ûnder oare ferantwurdlik foar it 'paviljoen Liwwadders' yn de Prinsetún yn 2018 by Kulturele Haadstêd.



Se is as berne 'Sneker' wiis mei de oanstelling: "Als geboren Sneker en als historicus, heb ik het Fries Scheepvaart Museum altijd een warm hart toegedragen. Het is een prachtige uitdaging om een vervolg te geven aan de inspanningen die Meindert Seffinga voor het museum heeft geleverd. Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan met het vernieuwen van de

collectiepresentatie en het museum samen met het team, de vrijwilligers en de bestuursleden, klaar te stomen voor de toekomst."

Postma folget dus Seffinga op, dy't koartlyn direkteur waard fan it HCL.