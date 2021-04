Hester Postma wol as nije direkteur it Fries Scheepvaart Museum 'upgrade'

Postma hopet dat sy it Fries Scheepvaart Museum in 'upgrade' jaan kin. "Het museum staat als een huis. De collectieregistratie is op orde, die is op de website ook voor iedereen te bekijken. Er zijn sterkte educatieve programma's voor het onderwijs. En het museum is tien jaar geleden helemaal verbouwd: verschillende panden aan het Kleinzand zijn met elkaar verbonden. Maar toen is ook de huidige presentatie neergezet. Ik wil niet per se de hele boel op de schop gooien. Maar als ik over een maand ga beginnen, wil ik wel meer kijken hoe we de presentatie wat meer naar het heden kunnen trekken."

Mei in frisse blik

Sa soene je in tema as skipfeart ek maklik mei it heden ferbine kinne. Postma hopet dat sy mei in frisse blik nei it museum sjen kin. Sels wie sy ta oan in nije stap. "Ik merkte dat het tijd werd voor een blik in een andere keuken. Af en toe heb je weer mensen van buiten nodig. Het Fries Scheepvaart Museum heeft een hele mooie, rijke collectie. Met een sterk team aan medewerkers en ook zo'n 120 vrijwilligers. Ik kijk er erg naar uit om met hen te werken."