Amerikaanske wynmotor werompleatst by Baaium

Der binne net folle fan sokke monuminten mear. It is in wynmûne mei in rêd mei skoepen yn stee fan roeden. It opknappen is mei mooglik makke troch stichting Waterschapserfgoed.

Doarpsbelang Baaium is wiis mei de restauraasje om't de mûne in 'eyecatcher' is by it fytspaad dêr't it doarp him mei Winsum de lêste tiid sterk foar makke hie.