D66 Weststellingwerf wol ferbod op gniisgas

De riedsfraksje fan D66 yn de gemeente Weststellingwerf wol in ferbod op gniisgas. In moasje foar it foarstel wurdt woansdei yn de riedsfergadering yntsjinne. Neffens D66 is gniisgas in akút probleem foar de sûnens en kin it yn ferbân brocht wurde mei oerlêst en oantaasting fan de leefberens.