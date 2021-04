Yn Fryslân 74 lintsjes útrikt, minder as ferline jier

Elke gemeente giet dit jier oars om mei it útdielen fan de lintjes. Sa giet boargemaster Jan Rijpstra fan de gemeente Smellingerlân bygelyks mei in oranje bus by fiif minsken del om de lintsjes út te rikken. "Twa fan harren wenje yn Drachten en trije minsken yn de bûtendoarpen. It giet om ien frou en fjouwer manlju", ferklapt de boargemaster.

"Alle fiif ha se harren langere tiid ynsetten foar de mienskip en as boargemaster bin ik grutsk op harren. Wy sille op paad mei in oranje bestelbuske. In famyljelid sil it lintsje úteinlik opspjeldzje."