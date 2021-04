Seldsume fynst troch Tresoar: film fan Joadsk ûnderdûkbern út 1944

Dochs moat de spanning somtiden grut west ha. Sawol Frans as Geeske sieten nammentlik djip yn it ferset. Njonken Lea beaen se ek in feilich plak oan Gerrit Waas, in Joadske jonge, ek út Amsterdam. Mooglik stiet hy ek op de film, lykas Harry Davids en Fietje Buijtekant, Joadske bern dy't by oare húshâldings yn Ingwierrum ûnderdûkt sieten. It pear fersprate ek yllegale lektuer.

Oarlochswinter yn Ingwierrum

Lea belibbe nei in spannende oarlochswinter de befrijing yn Ingwierrum. Har âlden, broers en suster seach sy nei de oarloch werom. Yn 1959 gong Lea fuort út Nederlân om har yn Israel te festigjen, dêr't sy noch altyd wennet. Se troude yn 1965 mei Jacob Zamin, mei wa't se trije soannen krige: Jonathan, Moshe en Zeevik.

As tank foar wat Frans en Geeske Kloosterman foar har dien hawwe, hat Lea foar harren de Yad Vashem-ûnderskieding oanfrege. Sels wurket se ek foar Yad Vashem. Sy kalligrafearret de oarkonden dy't oan de Rechtvaardigen (of Rjochtfeardigen) útrikt wurde. Lea hat noch altyd kontakt mei de famylje Kloosterman, mei Rixt en har nei de oarloch berne suster Maaike.



De filmrol is altyd troch de famylje bewarre en wurdt no foar it earst oan de bûtenwrâld toand. De film is digitalisearre troch it Fries Film en Audio Archief en is fan no ôf te besjen yn de digitale útstalling 'Wy kinne der noch wol ien bij ha' oer Joadske smokkelbern yn Fryslân yn de Twadde Wrâldkriich. De digitale útstalling is te sjen by Tresoar en is diel fan it projekt 'De terugkeer van de Joodse kinderen'.