Nyck de Vries yn twadde race yn Valencia nei 16e plak

Hoewol't De Vries in goeie start hie, hy gie binnen in pear rondes nei plak 15 ta, wie de rest fan de race in teloarstelling. Sneon wie De Vries noch winner fan de earste race op it sirkwy yn Valencia.

Yn it algemien klassemint fan de Formule E bliuwt De Vries oan de lieding nei seis races.