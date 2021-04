Unike histoaryske opnamen yn nije podcastrige oer de Sterke Yerke

'Trip down memory lane'

Buro de Vries-redakteur Geartsje de Vries is dermei oan 'e slach gien. It resultaat is in radiodokumintêre dy't op snein 25 april 2021 útstjoerd is. Mar der wie noch sa'n soad moai materiaal oer dat Geartsje ek noch in podcastrige fan fjouwer ôfleveringen makke hat.

Mei 'De Sterke Yerke 3 - in oseaan fan dreamen' krijt de harker in prachtich lûdsbyld fan de legindaryske reis en it is ek in 'trip down memory lane' mei âlde opnamen fan it NOS-sjoernaal, ANP-nijslêzers, Radio Scheveningen en Radio Veronica.

Anekdoaten

Fan de fjouwer avonturiers dy't de oerstek makken, binne twa ferstoarn: Chris Schweigmann yn novimber 2019 en Leo van der Ploeg yn maart fan dit jier. De twa oerbleaune avonturiers, Frits Riemersma en Guus Schweigmann, hawwe yn in lang ynterview nochris herinnerings ophelle. Ek dy anekdoaten binne ferwurke yn de podcast.

'De Sterke Yerke 3 - In oseaan fan dreamen' is te finen op de gebrûklike podcastapps op de telefoan en ek by ús op de webside.