Sjoch werom hoe't tsientallen Joadske ûnderdûkbern inoar online moetsje

Bysûndere bylden

Yn de útstjoering binne ek bysûndere bylden te sjen fan in Joadsk ûnderdûkbern dat yn Fryslân wenne. It giet om Lea Cohen. Se kaam út Veenendaal en kaam úteinlik by de famylje Kloosterman yn Ingwierrum. De bylden binne nei alle gedachten út 1944. Wat foaral bysûnder is, is dat it bylden binne fan in heftich momint yn de oarloch, mar dêr is neat fan te sjen op de bylden. It liket hiel fredich en gesellich.

Yn de live-útstjoering prate Miranda Werkman en Gerard van der Veer mei twa suskes fan de famylje Kloosterman, Rixt en Maaike. Hoe sjogge sy werom op dy tiid? Ek ha se fia zoom in ferbining mei Lea Cohen, dy't no yn Israel wennet.