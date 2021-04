Tal deistige coronabesmettingen yn Fryslân sakket ûnder de 200

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeente Ljouwert, dêr giet it om 29 besmettingen. Dêrnei folgje Súdwest-Fryslân (23) en Smellingerlân (19).

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien stjergefal meld as gefolch fan it coronafirus. It giet om in bewenner fan It Amelân. Der waarden fiif nije sikehûsopnamen meld yn ús provinsje. It giet om ynwenners fan de gemeenten Waadhoeke (2), It Hearrenfean, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân.

