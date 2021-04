Opfallend coronaprotest yn Drachten troch Guerilla Mask Force

Dizze protestaksje komt út Switserlân en Dútslân en is oerwaaid nei Nederlân. Earder wie de groep aktyf yn Snits en Ljouwert. De aksjefierders fiere in soarte fan flashmob op yn har wite klean, sadat it der wat keunstsinnich útsjocht. De demonstraasje yn Drachten is rêstich ferrûn.