Studinteferiening Osiris hellet op de fyts jild op foar goede doelen

Elk jier besiket de studinteferiening mei ferskate aktiviteiten om jild op te heljen foar goeie doelen. Dit jier moast dat folslein coronaproof barre. De studinten keazen foar it MCL as goed doel om't de meiwurkers yn de soarch ekstra hurd wurke ha it ôfrûne jier.

"Zij hebben in deze tijden wel een extra steuntje verdiend", seit de foarsitter fan Osiris, Arend Kroos. Foar de eigen feriening is keazen omdat de omset fan harren bar it ôfrûne jier ek swier hie.