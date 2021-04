Grutte groepsakkommodaasjes op It Amelân omboud ta apparteminten

Groepsakkommodaasjes kinne ek dit seizoen noch gjin grutte groepen ûntfange. Neffens de brânzjeferiening wurde se fergetten by de plannen fan de oerheid om de maatskippij wer te iepenjen. Op It Amelân, dêr't der fan âlds in soad binne, mikke se no op lytsere apparteminten of in camping.

Annette Boelens, foarsitter fan de Vereniging Groepsverblijven Ameland, seit oer de rol fan corona: "Het heeft vooral het proces versneld van mensen die toch al een andere bedoeling met het verblijf hadden. Ze zijn of gestopt, of het bedrijf is overgenomen of men is op appartementen overgegaan."