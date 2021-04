Corona smyt basketballers Aris út it bekertoernoai

It bekertoernoai sit der foar de basketballers fan Aris al op. Sneontemiddei stie it earste duel tsjin The Hague Royals op it programma, mar de Ljouwerters ha te krijen mei ferskate positive coronagefallen yn de seleksje. "Met meerdere positief geteste spelers in de selectie is het onverantwoord om met het team en de staf af te reizen naar Den Haag", sa lit de klup witte.