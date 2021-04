Omrop TIP: Joadske bern yn Holwert, Blije en Ferwert

Jetty van der Hoek

De ûnderdûkperioade hat in protte Joadske bern in djippe yndruk makke en bepaalt sels no noch harren libben. Jetty van der Hoek kaam as lytse poppe terjochte by de famylje Van der Molen yn De Knipe. Trije net-troude susters en harren broer soargen foar har.