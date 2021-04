Sterkste Man fan De Harkema hat crowdfunding nedich foar sportskoalle

"Ik ben niet zo van het handje ophouden, maar het geld vliegt er momenteel echt uit." Kelvin de Ruiter fan De Harkema hat in sportskoalle en is der goed klear mei. "We weten gewoon nog steeds niet wanneer we weer open kunnen. En ondertussen lopen mijn kosten wel door, maar levert het niets op." In crowdfundingsaksje, ek al is it in lytse, moat soargje foar in bytsje lucht. "Elke euro is er één."