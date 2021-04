Fokkens oer eigen bouplan: "Vijf van de tien economen zullen zeggen dat het niet haalbaar is"

Earder dizze wike melden de noardlike provinsjes dat se mei inoar 220.000 nije huzen bouwe wolle, as der in nije spoarferbining oer Drachten komt. Yn Fryslân giet it om 45.000 huzen. Safolle steane der ek yn de stêd Ljouwert.

Saakkundigen ha krityk op de plannen. Neffens direkteur Taco van Hoek fan it Economisch Instituut voor de Bouw is it in kânsleaze misje. Hy tinkt net dat de huzen der komme. "Het plan lijkt meer ingegeven door het feit dat men graag infrastructurele investeringen wil hebben, dan dat het een oplossing is voor de woningnood."

Van Hoek seit dat der gjin belangstelling is foar hûnderttûzenen huzen yn Noard-Nederlân, omdat minsken sa fier net ferhúzje wolle. Neffens him wolle minsken ticht by de famylje wenje, oft der no wol of net in flugge treinferbining is.

Fokkens seit no dat it net de bedoeling is om minsken út it westen nei Fryslân te lokken, mei de nije huzen. "We bouwen de woningen in eerste instantie voor onze 'eigen Friezen', om het zo maar even te zeggen. Ook om ze hier te houden. Ik wil graag dat mijn kinderen hier kunnen blijven wonen, en werken. Dat wordt steeds moeilijker."