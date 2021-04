Nei 27 jier nimt rederij Doeksen ôfskie fan 'Oude Dame'

De fearboat die altyd tsjinst tusken Harns en Skylge en waard as stand-in ynset by grutte drokte of as reserveboat foar it MS Vlieland. Direkteur Dirk Spoor is bliid mei de ferkeap. "It alternatyf wie sloop west dus is it prachtich dat de fearboat in twadde libben krijt," leit Spoor út. Begjin dizze wike is de ferkeap rûn kaam. Doel is dat it skip gau nei Grikelân giet. "Dat kin de kommende dagen wêze mar it kin ek noch in pear wiken duorje," seit Spoor.