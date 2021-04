Dream komt út foar Cambuur: "Hier doe je het voor, wij zijn de nummer één!"

"Hier doe je het voor. De nummer één, dat zijn wij: Cambuur Leeuwarden", seit de flugge fleugelspiler. "Daar zijn we supertrots op. Ik hoop dat de supporters ook trots op het zijn, want daar doen we het ook voor."

Besef

Dy supporters waarden by it kampioensfeest yn it AFAS Stadion bot mist. "Ik bin no wol rêstich, want ik mis de supporters wol", seit trainer Henk de Jong. "Ik besef it no hielendal noch net. It is sa leech, der is gjin 'kip'. Dat is skande."

Ek Schouten hie it feestje graach mei de fans fierd. "Echt doodzonde", seit de oanfierder. "Vorig jaar zulke mooie wedstrijden gehad met publiek. Die sfeer is dan zo anders. Dat voel je nu niet. Dat is doodzonde. Maar we moeten echt wel vieren, want we hebben hard gewerkt", seit hy.

Symbolyk

Dat Cambuur no op besite by Jong AZ it kampioenskip fiere kin, hat foar algemien direkteur Ard de Graaf in ekstra laach. Twa jier lyn kaam dêr de omslach, doe't Cambuur ferlear fan Jong AZ. De Graaf en Van den Belt beseften doe: it moat oars. It resultaat is der no.

"Soms gebeuren dingen zoals ze moeten zijn. De symboliek is duidelijk. Prachtig dat we het plan hebben ingezet en dat we mensen enthousiast hebben gekregen. Maar de credits gaan nu vol naar staf en spelers, want wat die gedaan hebben is uniek", seit De Graaf.