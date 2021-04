Cambuur kampioen fan de earste difyzje

De ploech fan Henk de Jong kaam al gau op foarsprong yn it AFAS Stadion. Peer Koopmeiners wurke yn de tolfde minút in foarset fan Jarchinio Antonia efter syn eigen doelman. Fiif minuten letter brocht Robert Mühren syn seizoenstotaal op 35 doelpunten mei in behearske skot yn de fiere hoek: 0-2.

Foar de folgjende goal hie de oansteande kampioen mar fjouwer minuten nedich. Diskear wie it Issa Kallon mei it doelpunt nei in foarset fan Antonia.

Firtueel kampioen

Nei de 3-0 like it Cambuur wol bêst, mar krekt yn de faze dat Jong AZ wat better yn de wedstriid kaam, skoarde Cambuur. Oanfierder Erik Schouten kopte in korner fan Mees Hoedemakers binnen. Dêrmei brocht hy de rêststan op 0-4.

De Graafschap hie nei 45 minuten ek in foarsprong op it skoareboerd, mar yn de blessueretiid fan de earste helte kaam Almere op likense hichte. De ploech fan Henk de Jong gie it skoft dus yn as de firtuele kampioen.