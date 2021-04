LIVEBLOG: Gemeente: Kom net nei it stadion; boetes útdield op Cambuurplein

"Dit is fantastisch, wat we hier hebben meegemaakt", seit Mees Hoedemakers. "Dit is uniek, dat kan ik wel op mijn cv zetten. De doelpunten vielen snel, in de eerste helft. In de tweede helft lieten we het lopen. Dat was jammer. Maar we zijn gewoon kampioen."

"We hoorden van de scheidsrechter wat de stand was in Doetinchem. Het is mooi dat De Graafschap daar punten verliest. De strijd om de tweede plek wordt nog spannend. Maar daar hebben wij niets mee te maken."