LIVEBLOG: AZ wurdt sterker, en skoart twa kear yn trije minuten, mar Cambuur noch op kampioenskoers

Tsien minuten nei it begjin fan de twadde helte skoart Jong AZ foar it earst. De goal komt op namme fan Yusuf Barasi. Hy wakkeret in fjoerke oan by de thúsploech. Dy begjint no better te spyljen.

Jong AZ - Cambuur: 1-4

De Graafschap - Almere: 1-1