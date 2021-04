Wêrom soenen je eins de Fryske taal bestudearje? Nienke Jet leit it út

"Nei de teloarstelling dat ik gjin Tandheelkunde studearje koe, haw ik in skoftke biology dien, mar ik fûn de oplieding net leuk genôch. Doe bin ik úteinset mei de bachelor Algemene Taalwetenschappen oan de Ryksuniversiteit yn Grins. By tafal foel myn each op it Frysk en folge ik in oantal fakken. Uteinlik haw ik de hiele bachelor ôfmakke. Ik fûn it geweldich om mear oer myn memmetaal te learen en ek mear oer de skiednis, kultuer en polityk te witten te kommen."

Nienke Jet komt sels út in meartalige húshâlding. "Us mem praat Frysk, ús heit Nederlânsk en myn beppe praat Stellingwerfsk tsjin my. Dat al dy talen neist en trochinoar bestean kinne, dêr bin ik it libjende foarby;d fan", laket se. "Dy meartaligens wie foar my gewoan, ik hie der nea oer neitocht dat dat bysûnder of oars wie. Ik tink dat dat foar in hiel soad Friezen jildt."

Gjin massastúdzje

Dat soe ek wolris de reden wêze kinne dat de measte minsken net sa gau oan in oplieding Frysk tinke at se in stúdzje útkieze. "Eins best skande, want it Frysk is hiel eksimplarysk foar in hiel soad oare talen yn de wrâld." Nei har bachelor Frysk folge Nienke Jet noch in master Europeeske Talen & Kultueren en in master Minorities & Multilingualism. Foar beide masters spesjalisearre se har yn de Fryske taal en studearre se cum laude ôf. "It binne gjin grutte massastúdzjes, dat fûn ik in grut foardiel, dat je echt kontakt mei inoar hawwe."

Advys oan provinsjaal bestjoer

"Myn masterstaazje haw ik dien by de provinsje Fryslân en ik koe der nei dy tiid fuort oan it wurk as beliedsadviseur Taal & Underwiis. Dat doch ik no sa'n seis jier." Se advisearret ûnder oaren deputearre Sietske Poepjes oer Frysk taalbelied. "Bist konstant belied oan it byskaven. Belied en wetten dy't al jierren bestean, moatte hieltyd aktualisearre wurde oan de situaasje fan no. Elts hat in miening oer taal of in gefoel derby. Dat makket it wurk ek sa leuk."

Wat kinne je allegear wurde at je de Fryske taal bestudearje?

Ek de stúdzjegenoaten fan Nienke Jet binne allegear hiel flot oan wurk kaam. "Se binne oeral bedarre: literatuerspesjalist by Tresoar, learkrêft yn it middelber en heger ûnderwiis, ûndersiker by de Fryske Akademy of Mercator, sjoernalist by de Fryske nijsmedia, taalbefoarderer by CEDIN en Afûk, beliedsamtner of kommunikaasjeadviseur by gemeenten, provinsje of oare bestjoersorganen. En ik kin sa noch wol efkes trochgean. It is mar krekt hokker kant je op wolle." Neffens Nienke Jet kin it Frysk foar alle stúdzjerjochtingen in moaie oanfolling wêze. "At je no in berop kieze yn de soarch, hoareka of yn de rjochtspraak, oeral komst mei de Fryske taal yn kontakt en kin it belangryk wêze datst dizze twadde Rykstaal ek behearskest. Je kinne oeral wol in link mei taal meitsje."

En, grutte fraach: hat Nienke Jet har úteinlik der by deljaan kind dat se gjin toskedokter wurden is? "Ik bin bliid mei de stúdzjerjochting dy't ik keazen haw, mar at ik by de toskedokter yn de praktyk stap, fiel ik noch altyd wol dy leafde foar dat moaie berop."