SC Hearrenfean-trainer Johnny Jansen: "Het oogt allemaal wat stabieler"

Hearrenfean mist yn de wedstriid tsjin PEC Zwolle allinnich ferdigener Pawel Bochniewicz. Syn plak wurdt ynnaam troch Jan Paul van Hecke.

De klup stiet no tsiende en hat twa punten minder as de nûmer acht Heracles Almelo. Dat plak jout oan de ein rjocht op it meidwaan oan de play-offs foar Europeesk fuotbal. Dat plak like út sicht, mar no't Hearrenfean wer better fuotbal sjen lit en de lêste wedstriid wûn fan FC Grins, liket de situaasje in stik positiver.

Sa sjocht Johnny Jansen dat ek. "Het oogt wat stabieler, het gaat wat makkelijker aan de bal. Het ziet er gewoon beter uit. Daarom is morgen een heel belangrijke wedstrijd. Dan kunnen we met zijn allen bevestigen dat we op de goede weg zijn."