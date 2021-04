Sa waard Cambuur wer in kampioensklup

De mannen makken in plan. Dêr stie yn dat se in "type Henk de Jong" fêstlizze wolle. De Jong is dan noch trainer by De Graafschap, mar makket kenber dat hy werom nei it noarden wol fanwege privé omstannigheden. At de direksje him útnûget foar in petear is de Drachtster gelyk enthousiast. Hy leauwt yn it plan.

Heren van Cammingha

Mar dêrmei binne se der noch net, want de twadde útdaging is dat der mear jild komme moat.

In groep fan sa'n 30 minsken ûnder de namme "Heren van Cammingha", drage totaal 1 miljûn Euro by oan it spilersfûns. Dêrmei kin de seleksje fersterke wurde. En no, twa jier letter kin Cambuur kampioen wurde yn de útwedstriid tsjin jong AZ. En dêrmei is de sirkel rûn.