Ferlies Aris omset yn winst nei reglemintêre straf foar The Hague Royals

Aris ferlear it duel thús mei 61-63 fan de Haachske ploech. Troch it beslút fan it basketbalbûn is dy útslach no omset yn in reglemintêre 20-0 oerwinning foar de Ljouwerters. Hjirtroch klimt Aris nei it tsiende plak en is de Haachske klup mei in alfde plak hikkesluter fan de Elite B.

De Dutch Basketball League hantearret sûnt foarich seizoen in regeling foar net-Nederlânske spilers. De klups moatte mei minimaal tsien spilers by in wedstriid oantrede en dêrfan moatte der op syn minst fjouwer út Nederlân komme.

Aris en The Hague Royals treffe inoar sneon wer, dan yn Den Haag, yn de earste ronde fan de DBL Cup 2021.