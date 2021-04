Om acht oere live: De kampioenswedstriid fan Cambuur by Omrop Fryslân

De útstjoering wurdt presintearre troch Arjen de Boer. Te gast yn de studio is âld-Cambuurspiler René van Rijswijk. We dogge fansels live ferslach fanút Alkmaar. Der sit ek in ferslachjouwer by De Graafschap - Almere City.

Omrop Fryslân mei de bylden fan de wedstriid net rjochtstreeks útstjoere. Dêrom is de útstjoering allinne op de radio, en binne der online bylden te sjen fanút de radiostudio.