HEA! By Tea yn de kream

Se fynt it skande om dingen dy't noch goed binne samar fuort te smiten. En dêrom ferkeapet Tea Torensma fan Feinsum it yn in kreamke oan de dyk. Se hat der fan alles yn: sjaals, blomstikjes, byldsjes, mar ek hout dat noch bewurke wurde kin. Tea kin troch reuma har wurk yn de soarch net mear dwaan, mar kin ek net stilsitte. Dêrom is de kream in moaie ôflieding.