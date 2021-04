Stichting teelt fruit en griente foar minima yn gemeente Hearrenfean

De stichting hat in planning makke, sadat der alle kearen wat nijs plante wurdt en se de húshâldingen hieltyd wat oars oanbiede kinne. Fan dizze simmer ôf kinne nei alle gedachten fyftich húshâldingen alle wiken fan farske griente, ierappels en aaien genietsje.

Westerneng soe graach sjen dat it inisjatyf keppele wurdt oan it sosjaal belied fan de gemeente Hearrenfean. Sa soene de minsken dy't it sûne iten krije, better yntegrearje kinne troch te helpen by de wurksumheden of wat oars weromdwaan kinne foar de maatskippij.