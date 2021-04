Lêste faksinaasjeronde yn fersoargingstehûs: wat hat it oant no ta opsmiten?

Húsdokter Vincent de Groot, dy't meiwurke yn ien fan de prikteams fan Dokterzorg Friesland, sjocht tefreden werom op in hektyske perioade. "Iets wat ik heb geleerd is flexibiliteit te hebben. Als er bijvoorbeeld een uitbraak was, moest alles omgegooid worden."

Neffens him is alles goed ferrûn. "Het is niet zo eenvoudig als het lijkt voor buitenstaanders. De hele organisatie neemt tijd in beslag, vooral om de selectie van patiënten wie als eerste een prik krijgt. Dat heeft even geduurd. Maar het prikken ging prima."

Gruttere útdaging komt noch

Dat de grutte ûndernimming der no op sit, betsjut net dat der hielendal net mear faksinearre wurdt yn de fersoargingstehûzen. Elke soarchorganisaasje krijt yn de kommende tiid ek noch nije bewenners yn de hûzen dy't ek faksinearre wurde moatte.

Neffens De Groot stiet him as húsdokter in noch folle gruttere útdaging te wachtsjen: "De grotere populatie is aan de beurt. Dit kost nog veel meer energie dan hiervoor."