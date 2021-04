Eintoets bliuwt dilemma foar skoallen: "Dy heisa is behoarlik oerdreaun"

Dochs sjocht groep-acht-dosint Koos van Kooten de eintoets net as needsaaklik. Van Kooten: "Wy ha in hiel goed learlingfolchsysteem. In eintoets is dan allinnich in befêstiging fan wat je eins al witte", seit Van Kooten. "De eintoets wurdt brûkt troch de ûnderwiisynspeksje en de media om in lanlik byld te sketsen, mar foar my hoecht dat net."

Troch gebrûk te meitsjen fan de Fryske pleatsingswize hawwe de dosinten op 't Fonnemint neffens Van Kooten in goed byld fan de learlingen. Dy wize is yn in gearwurkingsferbân tusken it primêr en fuortset ûnderwiis.

Mearjierrige ûntwikkeling

Sûnt 2013 wurdt de wizer op alle basisskoallen brûkt. It betsjut dat fan groep seis ôf nei de ûntwikkeling sjoen wurdt fan de learling op ferskate tema's: begripend lêzen, rekkenjen, technysk lêzen en stavering. Sa wurdt it advys foar it ferfolchûnderwiis basearre op in mearjierrige ûntwikkeling fan it bern.

Ek op iepenbiere basisskoalle De Wyken yn Snits stie begjin dizze wike alles yn it ramt fan de eintoets. Boppedat wurdt dêr mear belang hechte oan de oan de toets as yn Sint Anne. De skoalle notearre twa jier lyn nammentlik ien fan de leechste skoares fan Fryslân op de eintoets. Direkteur Monique Beuving is sûnt dy tiid drok dwaande om it nivo op te krikken.

Leararen diene te hurd har bêst

De kommende jierren wol Beuving, dy't sûnt 2019 direkteur is fan De Wyken, de eintoets brûke om de ûntwikkeling fan har skoalle te mjitten. Se brûke de toets as in soarte fan ynterne evaluaasje. "We vonden het daarom ook jammer dat de toets niet doorging vorig jaar door corona", seit Beuving.

Beuving hat de ôfrûne jierren in soad ûndersyk dien om te efterheljen wêr't de skoech wringt op har skoalle. "We hebben geprobeerd om een analyse te maken, hoe het kan dat ons harde werk niet een goede opbrengst geeft." Ien fan de konklúzjes wie dat de learkrêften hiel hurd wurken om alles út te lizzen, wêrtroch't de bern net hurd genôch wurken.