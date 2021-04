Oare oanpak grienûnderhâld Ljouwert foar ferbettering natuer

De bedoeling is om hjirmei de natuer in flinke triuw yn de rêch te jaan, fertelt Geert Draaistra, ynnovatyf ûntwikkelder by de gemeente Ljouwert. Planten en bisten moatte fan de oanpak profitearje. Mar ek soarget de werynrjochting foar in bettere wetteropfang en in sûnere boaiem.

De wurkwize is te sjen oan de râne fan Camminghaburen by de dyk tusken Ljouwert en Hurdegaryp del. Ek lâns de dyk tusken Warten en Grou is in projekt sichtber.

Rekreaasje

Dat de natuer fan de oanpak profitearret betsjut net dat minsken der net mear komme meie. Just net. Yn de strook by Camminghaburen binne der folop mooglikheden om te kuierjen op it 'beleefpad' dat troch it gebiet rint. Ek bern binne frij om der te boartsjen. It projekt is ta stân kaam yn gearwurking mei it wykkomitee. "De buert woe dit graach en is der tige wiis mei", seit Draaistra.