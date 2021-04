Brânbrief tsjin dielname CDA yn nij kabinet Rutte komt ek út Fryslân wei

De brief lekte fia ThePostOnline út en komt by it CDA yn Heerlen wei, dat hat de fraksje dêr befêstige. De ôfdielingen binne benaud dat it eigen imago te'n koste giet fan in nije gearwurking mei Rutte. "Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal," sa stiet yn de brief. Dielnimming soe boppedat 'ongeloofwaardig' wêze.

De ôfdielingen fine dat ferantwurdlikens ek yn de opposysje naam wurde kin. It CDA stiet lanlik op 15 sitten. Ynformateur Herman Tjeenk Willink is op dit stuit dwaande om te sjen hokker partijen mei-inoar regearje wolle.