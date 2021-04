Noardeast-Fryslân: "Meitsje in ein oan gaswinning om de Waadsee hinne"

Der moat, sa fynt it kolleezje, earst goed ynsjoch komme yn de effekten fan de gaswinning en it 'hand aan de kraan'-principe . Dêroer die earder de Twadde Keamer ek al in útspraak. De risiko's binne te grut, sa siet yn de brief. "De gevolgen die deels onomkeerbaar zijn, zijn in ons kwetsbare gebied niet langer acceptabel."

"Oant de lêste drip útwrongen"

It liket der op, sa skriuwt it kolleezje, dat de lytse fjilden oant de lêste drip útwrongen wurde. "Terwijl in Groningen de gaskraan wordt dichtgedraaid (..) wordt bij ons een omgekeerd lijn ingezet." Sy fine it ek net akseptabel dat de konklúzjes út de Grinzer situaasje noch net laat hawwe ta in beslút hjir ek te op te hâlden mei de winning.

De gemeente Noardeast komt ek mei in útstel: lit de opbringst foar in part yn de regio. Dat kin helpe by de enerzjytansysje, om fan it gas ôf te kommen, en helpe by it fersterkjen fan de leefberens yn it gebiet. Earder liet ek de provinsje de ynformateur al witte fûl tsjinstanner te wêzen fan gaswinning ûnder lân en ûnder de Waadsee.