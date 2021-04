Cambuur-helikopter op oanfraach: "Niet alleen voor harde kern, maar voor alle supporters"

Sa kaam de gemeente op it helikopterplan. "Mensen kunnen aangeven om bij hen langs te vliegen omdat ze bijvoorbeeld wat moois hebben om te laten zien. Het liefst natuurlijk de kleuren geel-blauw. Zo is er een huldiging richting de lucht. We hebben gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende supportersclubs." Neffens Buma wurdearje sy it dat der it maksimale dien wurdt.

Kamera en oanfraach

Sa'n helikopter kin net hiel Frylân oerfleane, jout Buma ta. "Maar we doen het maximale wat kan binnen de coronamaatregelen. De helikopter zal zo'n 300 meter boven de stad vliegen. De spelers zien wat mij betreft overal geel en blauw. We zijn er ook mee bezig om te organiseren dat er in de helikopter een camera is, zodat je ze ook kunt volgen als ze richting je huis vliegen." Nei alle gedachten kinne je straks online in oanfraach dwaan om del te fleanen.

Measte supporters bleaune thús

It is organisearre om foar te kommen dat minsken de strjitte op geane. "De ervaring van vorige week is dat een aantal supporters de neiging heeft om de straat op te gaan. Maar duidelijk is ook dat het grootste deel van de supporters thuis is gebleven. Voor een aantal supporters is er ruimte in het stadion op 30 april, maar ook niet voor iedereen. En ik hoop dat mensen zelf beseffen dat de straat op gaan gevaarlijk is."