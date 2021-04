Huldiging SC Cambuur: yn eigen tún mei flachjes swaaie nei in helikopter

As SC Cambuur kampioen fan de Keuken Kampioen Divisie wurdt, krijt de klup in huldiging mei in helikopterflecht boppe de stêd. Dat hat gemeente Ljouwert bekend makke. De bedoeling is dat supporters fan harren eigen tunen, balkonnen en strjitten ôf it kampioenskip fiere. Dat kin troch mei flachjes te swaaien.