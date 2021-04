Habtamu de Hoop hâldt maidenspeech yn Keamer: "It wie emosjoneel"

"Ontroerend"

Ut syn eigen partij krige De Hoop al in soad reaksjes. Ald-partijlieder Lodewijk Asscher skreau op Twitter: "Ontroerend: de Hoop." De Fryske fraksje fan de PvdA hat witte litten it in 'krachtige, hoopgevende en ontroerende' speech te finen. En De Hoop syn mei-Twadde Keamerlid Attje Kuiken skreau: "Hoop voor de toekomst! Prachtige speech van onze college Habtamu de Hoop over kansengelijkheid." Ald-Keamerlid Jacques Monasch sei: "Mooi. Indrukwekkend. Knap. Gefeliciteerd Habtamu! Mooi om te zien dat jij het volgende Kamerlid uit PvdA Súdwest-Fryslân bent." Monasch wie yn it ferline aktyf foar de PvdA en wennet yn Snits.

Mar ek út oare partijen wei kamen reaksjes. Sa ek fan Sylvana Simons fan BIJ1: "Drie zinnen, en het kippenvel staat op m'n armen en de tranen prikken achter m'n ogen. De maidenspeech fan collega Habtamu de Hoop is prachtig." En fraksjefoarsitter Sijbe Knol fan FNP Fryslân skreau oer: "De 'Hoop' fan links. Dêr sprekt fierder gjin foarkar út. In protte sukses Habtamu. Dizze binnenkommer stiet as in hûs."

Telefoan ûntplofte

Op sosjale media is de maidenspeech hûnderten kearen dield en it hat tûzenen likes krigen. Dat hat De Hoop oerfallen, seit hy. "Je hâlde sa'n speech, mar dan sitte je noch gewoan yn it debat. In oere letter wie it klear en doe ûntplofte myn telefoan. Dat wie wol hiel bysûnder, dat je der foar de earste kear stean meie en wat persoanliks fertelle meie. Dat minsken dat moai fine, wurdearje ik fansels hiel bot."