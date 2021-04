Spesjale rûtes litte âldere fytsers feilich 'trochtraapje'

Hûnderten âldere fytsers hawwe de rûte de lêste tiid test. De fytsskoalle fan it Fytsersbûn ûntwikkele de rûtes, yn opdracht fan de provinsje.

De 100-jierrige Piet Kaspers fan Skylge krijt in haadrol yn de promoasje: hy waard earder útroppen ta de 'âldste aktive fytser'. Hy krige de byhearrende wikseltrofee, de Gouden Trapper, út hannen fan boargemaster Caroline van de Pol. Dy titel is ûnderdiel fan it nasjonale projekt 'Doortrappen'.