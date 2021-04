Nei in grut feest is de knop om by SC Cambuur: "We wolle mear"

"We wolle mear. It is noch net klear", fertelt trainer Henk de Jong, dy't sprekt fan in 'topwike'. "Mar we moatte no troch. En dat libbet ek yn de spilersgroep. Ik haw tsjin de spilers sein dat dit in moanne wurde kin, dy't se har hiele libben noait wer ferjitte."

Yn de seleksje ûntbrekt noch Jamie Jacobs. Hy is noch altyd blessearre. Opfallend wie dat Robin Maulun al wer fol op meitrainde mei de groep. Dat is rapper as tocht, ek foar De Jong. "Ja, dat giet hiel goed. Robin sit by de seleksje freed. Dêr bin ik wiis mei, want Robin is in fantastyske fuotballer."

Cambuur sil yn deselde opstelling begjinne as de lêste wiken. "Ja, ik lit it stean. We hawwe de lêste fiif wedstriden wûn, dus ik soe gek wêze as ik dat feroarje soe", fertelt de Drachtster.