Gjin panyk by brân op Koegelwieck nei adekwaat optreden fan bemanning

De helptsjinsten kamen manmachtich nei it skip om de bemanning te assistearjen. De KNRM kaam yn aksje, lykas de brânwacht fan Skylge en Flylân. Foar sokke sitewaasjes midden op see wurdt geregeld traind en no die bliken dat helptsjinsten en bemanning wisten wat se dwaan moasten. "Dêr bin ik grutsk op, dat de systemen wurkje sa't se wurkje moatte. We ha sjoen dat de prosedueres oan board wurkje en dat de bemanning adekwaat optrede koe."

Der wurdt no sjoen nei wat de oarsaak wêze kin, mooglik in lek yn it brânstofsysteem. Yn it skip sitte nagelnije motoaren, dêr soe it net oan lizze kinne. Mei oare skippen kin Doeksen de tsjinstregeling trochsette. "De Tiger fart mear, dus dat kinne we earst goed opfange."