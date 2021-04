Omrop TIP: NNO mei fioeliste Simone Lamsma live by Omrop Fryslân

Mozart & Sibelius

Mozart skreau syn fiif fioelekonserten al op njoggentjinjierrige leeftiid. Fioelekonsert nr. 4 hat in bjusterbaarlike solopartij; krekt wat foar Simone Lamsma.

De Fiifde fan Sibelius is amper te fergelykjen mei oare symfonyen; muzyk fan in grutske Fin dy't it leafst yn de ôfsûndering fan syn lânhûs komponearre. Dizze symfony is in lofsang op it libben - Sibelius wie krekt wer better nei in slimme sykte - én in earbetoan oan de Finske natuer.