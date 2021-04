Fries Landbouwmuseum krijt bysûnder keunstwurk fan bakstien

It komt net faak foar dat muorrekeunstwurken bewarre bleaun wurde by sloop. De wearde yn it keunstwurk sit yn de konneksje mei it agrarysk ûnderwiis en dat de makster de earste Fryske byldhouster wie.

It mozayk hat figurative foarstellingen fan in laam, baarch, ko, skiep en hynder mei dêrboppe wolken. It mitselwerk fan seis meter lang en twa meter heech hat gjin reliëf

Yn 2011 is de lânbouskoalle yn Frjentsjer ôfbrutsen. It keunstwurk siet ferskûle achter strûken en wie net goed sichtber. By de sloop erkende men de keunsthistoaryske wearde en bleau it behâlden. By it Landbouwmuseum krijt it in permanint plak.