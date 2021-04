Definsje hâldt F-35's út foarsoarch oan 'e grûn

Definsje hâldt út foarsoarch de F-35's oan de grûn. Mooglik hat opspattend grús by trije fan dizze jachtfleantugen slitaazje feroarsake oan de motor. It grús soe ôfkomstich wêze fan de antysliplaach fan it banestelsel op de Ljouwerter fleanbasis. Definsje ûndersiket no oft dat yndie de oarsaak is. De motorslitaazje is op de fleanbasis yn Ljouwert ûntdekt by standert ynspeksjes.