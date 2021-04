PODCAST Smokkelbern #3: "Ik heb nooit een Jodenster gedragen"

Jack Koppels is it iennige bern fan in Joadsk pear. Om net oppakt te wurden, pakt er syn autopet, docht syn Joadestjer ôf en soarget dat er altyd ûnderweis is. Dei út dei yn swalket er troch de stêd en sjocht er de ferskrikkingen om him hinne.

Letter dûkt Jack ûnder en komt úteinlik yn Balk. Fia de radioútstjoeringen fan de BBC bliuwt er op de hichte fan it oarlochsnijs. Mar sa komt er yn de kunde mei de jazzmuzyk. It sil syn libben foargoed feroarje.