Provinsjale partijen ferdield oer bêste oanpak greidefûgelbelied

De partijen binne it wol iens oer de doelstelling: it oantal skriezepearkes moat de kommende jierren tanimme ta op syn minst 10.000. De ôfrûne jierren is it tal briedpearkes tebekrûn nei 6.700. Wichtichste oarsaak dêrfoar is neffens de Partij voor de Dieren de yntinsivearring fan de lânbou. "Die zorgt voor een tekort aan leefgebied voor de weidevogels", leit fraksjefoarsitter Menno Brouwer út.

Geskiktere biotoapen

It ferleegjen fan it grûnwetterpeil, yntinsyf bedongje, te folle en te betiid meane en it ôfnimmen fan it bioferskaat, wêrtroch't der te min iten is foar de fûgels. It binne allegear ûnderdielen fan yntinsive lânbou dy't it de greidefûgel dreech meitsje.

Dêrneist soene strakke greiden mei bygelyks Ingelsk raaigers net oantreklik wêze foar de bistjes. It fûgeltsjeslân dat der yn Fryslân wol is, soe wer te bot fersnipele wêze. De fûgels hawwe dus gruttere, geskikte biotoapen nedich, fynt de Partij voor de Dieren.

Predaasje

It CDA wiist lykwols in oare skuldige oan. De fraksje sei woansdei yn de Steaten dat de measte pykjes - sa'n 70 persint - opfretten wurde troch rôfbisten. It CDA en ek de PvdA wolle predatoaren bejeie om de greidefûgels mear kâns te jaan.

Mar neffens Brouwer is dat allinnich mar symptoambestriding. Predaasje soe net it grutte probleem wêze, want dy hat der altyd al west. "Partijen kiezen voor de verkeerde weg door eerst maar te gaan schieten en vervolgens te kijken hoe we het landschap gaan verbeteren."