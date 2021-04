Wyldbehearders sette drone yn om reekealtsjes te beskermjen tsjin meanmasinen

De organisaasje beheart in gebiet fan 15.000 bunder. Se ha de drone foar in pear moannen yn brûklien krigen fan boubedriuw Dijkstra Draisma, fertelt wyldbehearder Sape Dijkstra fan WBE It Bûtenfjild. "It wie foar ús in te kostbere oangelegenheid om 'm sels oan te skaffen." De drones wurde yn de bou brûkt om bouwurken te ynspektearjen. Ditsoarte drones wurde ek wol brûkt by it greidefûgelbehear.

It probleem by reekealtsjes is dat se net fuortrinne foar de grutte meanmasinen, mar har ferskûlje. "As se wat hearre, drukke se har stiif tsjin de grûn, wêrtroch't se noch folle minder te finen binne en hast ûnsichtber binne fanút de trekker. Dan meant de boer deroerhinne", seit Dijkstra. Hy hat gjin eksakte sifers, mar tinkt dat der sa'n twahûndert kealtsjes yn it jier slachtoffer wurde fan de meanmasinen.