Trije Fryske assistint-skiedsrjochters nei Europeesk kampioenskip fuotbal

Erwin Zeinstra sit yn it team fan skiedsrjochter Björn Kuipers. De oare twa assistinten, Jan de Vries en Hessel Steegstra, sille mei skiedsrjochter Danny Makkelie nei it EK. Jan de Vries is de ferfanger fan de Ljouwerter Mario Diks, dy't koartlyn noch troch Makkelie oan de kant set is. Dat kaam troch in ynsidint mei stjerspiler Cristiano Ronaldo.

It Europeesk kampioenskip fuotbal begjint op 11 juny. In moanne letter, op 11 july, is de finale.