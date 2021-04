Brân op Koegelwieck, boat leit skoftke stil op see

Der is brân ûntstien op de Koegelwieck, de sneltsjinst tusken Harns en de eilannen Skylge en Flylân. De Koegelwieck hat in skoftke stillein op see, mar is dêrnei op eigen krêft nei de haven fan Skylge fearn. De 99 oanwêzige passazjiers hoegden net fan board helle te wurden.